Девять миллионов рублей будет потрачено на содержание 10 курских кладбищ

Средства на содержание кладбищ планируют потратить в 2022 году Фото: Архив "КП"

В первом тендере выбирают подрядную организацию, которая займется содержанием закрытых кладбищ: Никитского, Московского, Херсонского, Еврейского, Мусульманского, Стрелецкого, Казацкого и по проезду Светлый. На эти цели выделяют три миллиона рублей.

По второму тендеру выделяются остальные шесть миллионов на содержание в течение года закрытых кладбищ Северного и Южного.

В обязанности подрядных организаций входят: выкашивание газонов, подметание дорожек, очистка урн от мусора, уборка прочего мусора, расчистка площадей от кустарника и мелколесья, валка аварийных деревьев и корчевание пней.