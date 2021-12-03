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Общество3 декабря 2021 8:43

Девять миллионов рублей будет потрачено на содержание 10 курских кладбищ

На сайте закупок уже появились два соответствующих тендера
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Средства на содержание кладбищ планируют потратить в 2022 году

Средства на содержание кладбищ планируют потратить в 2022 году

Фото: Архив "КП"

В первом тендере выбирают подрядную организацию, которая займется содержанием закрытых кладбищ: Никитского, Московского, Херсонского, Еврейского, Мусульманского, Стрелецкого, Казацкого и по проезду Светлый. На эти цели выделяют три миллиона рублей.

По второму тендеру выделяются остальные шесть миллионов на содержание в течение года закрытых кладбищ Северного и Южного.

В обязанности подрядных организаций входят: выкашивание газонов, подметание дорожек, очистка урн от мусора, уборка прочего мусора, расчистка площадей от кустарника и мелколесья, валка аварийных деревьев и корчевание пней.