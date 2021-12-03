Господдержка курской аграрии в 2021 году составила более 5 млрд рублей

В этом году выделено на 1,5 млрд больше, чем в 2020 Фото: архив "КП"

Сообщается, что это только средства федерального бюджета, причём почти на 1,5 млрд больше, чем в 2020-м — тогда было выделено 3,5 млрд рублей.

Деньги, которые выделяются аграриям идут на возмещение затрат на модернизацию предприятий: покупку оборудования, техники, повышение уровня экологической безопасности, а также приобретение кормов для животных.

- Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики Курской области, которая активно развивается. Здорово, что ежегодно наши аграрии добиваются высоких результатов. Будем продолжать поддержку предприятий, - сообщил глава региона на своей странице в соцсети.