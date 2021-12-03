В Курской области за сутки коронавирус выявили у 299 человек

Количество заболевших ковидом за сутки идет на спад Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 3 декабря, в Курской области выявили коронавирус еще у 299 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 184, Железногорск - 24, Золотухинский – 20, Курский - 10, Железногорский – 9, Глушковский – 7, Обоянский, Октябрьский и Рыльск – по 5, Медвенский и Советский – по 4, Беловский, Большесолдатский,Пристенский и Касторенский – по 3, Тимский и Черемисиновский - по 2, Горшеченский, Дмитриевский и Рыльский – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 77 416 подтвержденных случая ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 525 человек, на ИВЛ – 122 (9 – инвазивная, 113 – неинвазивная). Скончались 1835 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 593 101 человека, из них полностью завершили вакцинацию – 541 479.