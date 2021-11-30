Курский тренер завоевал "серебро" чемпионата мира по футболу в составе сборной России

В ноябре Руслан Сафаров также выиграл "серебро" клубного чемпионата мира Фото: Из архива КП.

Экс-вратарь курского «Авангарда», а ныне тренер в спортшколе Мантурово Руслан Сафаров завоевал "серебро" чемпионата мира по футболу 7х7 в составе сборной России. Поздравляем!

Турнир проходил в Рио-де-Жанейро. В финале наша национальная команда встретилась с бразильцами и в упорной борьбе уступила им со счетом "3:4".

В ноябре Руслан Сафаров также выиграл серебро клубного чемпионата мира 2021 в составе московского клуба BARS.