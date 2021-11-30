В Курске пройдет концерт памяти Цоя

Выступление состоится в "Звездном" Фото: Светлана ВОЛКОВА

7 декабря в 19.00 в Концертно-творческом центре «Звездный» пройдет концерт памяти Виктора Цоя.

Живое исполнение самых популярных хитов от артистов «Звездного» в сопровождении эстрадного оркестра под руководством Василия Кравченко позволит насладиться невероятной атмосферой музыки, ставшей гимном нескольких поколений.

Билеты онлайн и по Пушкинской карте можно приобрести по ссылке (https://kursk.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/10-17/hall/) или в кассе концертно-творческого центра «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 (перерыв с 14.00 до 15.00).

По вопросам бронирования, возврата, обмена звонить +7-920-731-03-37

Чтобы посетить мероприятие, необходимо соблюдать масочный режим, иметь при себе один из следующих документов: QR-код, прививочный сертификат с данными о вакцинации, или справку из медицинского учреждения, подтверждающую факт того, что вы перенесли заболевание в течение последних шести месяцев.