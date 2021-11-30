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Происшествия30 ноября 2021 10:10

В Курской области столкнулись самосвал и пикап

Серьезная авария произошла утром 30 ноября
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото: УГИБДД по Курской области

фото: УГИБДД по Курской области

Фото: предоставлено пресс-службой

Сообщается, что сегодня, 30 ноября, в поселке Дичня на улице Мезенцево примерно в 10:30 утра 43-летний шофер грузового автомобиля MAN двигался со стороны Курска в направлении города Курчатова. Он выехал на полосу встречного движения, и загруженный песком самосвал столкнулся со встречным автомобилем «Ford Ranger», за рулем которого находился 49-летний курянин.

В результате травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир «Форда», который от удара перевернулся.

Причины обстоятельства ДТП выясняются.