Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье30 ноября 2021 9:45

В Курске в ЮЗГУ откроют пункт вакцинации от ковида

Об этом стало известно на рабочей встрече замгубернатора Андрея Белостоцкого и ректора ЮЗГУ Сергея Емельянова
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пункт вакцинации будет работать два раза в неделю

Пункт вакцинации будет работать два раза в неделю

Фото: Архив "КП"

Во время обсуждения вакцинации от коронавируса было принято решение усилить темпы прививочной кампании. Теперь прививку можно будет сделать прямо в студенческом городке.

Пункт вакцинации разместится в Центре медицинской профилактики университета. Помощь вузу окажут сотрудники городской поликлиники №5.

Вакцинация будет проводиться два раза в неделю по предварительной записи.

В курском Доме Советов выражают намерение организовать подобные пункты во всех университетах города.