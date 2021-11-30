В Курске в ЮЗГУ откроют пункт вакцинации от ковида

Пункт вакцинации будет работать два раза в неделю Фото: Архив "КП"

Во время обсуждения вакцинации от коронавируса было принято решение усилить темпы прививочной кампании. Теперь прививку можно будет сделать прямо в студенческом городке.

Пункт вакцинации разместится в Центре медицинской профилактики университета. Помощь вузу окажут сотрудники городской поликлиники №5.

Вакцинация будет проводиться два раза в неделю по предварительной записи.

В курском Доме Советов выражают намерение организовать подобные пункты во всех университетах города.