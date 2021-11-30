Внешний вид курского аэропорта сильно изменится

Фасад здания планируют изменить до неузнаваемости Фото: архив "КП"

В Курске начался ремонт здания аэропорта. Сегодня, 30 ноября, ход работ проинспектировали представители регионального комитета транспорта и автомобильных дорог. Сообщается, что фасад здания будет изменен до неузнаваемости.

Проект реконструкции предусматривает устройство навесного вентфасада, обновление фасадной подсветки, замену окон, витражей и навеса на главном входе. Также на светодиодные должны быть заменены вывески на кровле.

Завершить работы планируют в марте следующего года.