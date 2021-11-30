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Общество30 ноября 2021 9:22

Внешний вид курского аэропорта сильно изменится

Главная задача - привести в порядок фасад терминала
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Фасад здания планируют изменить до неузнаваемости

Фасад здания планируют изменить до неузнаваемости

Фото: архив "КП"

В Курске начался ремонт здания аэропорта. Сегодня, 30 ноября, ход работ проинспектировали представители регионального комитета транспорта и автомобильных дорог. Сообщается, что фасад здания будет изменен до неузнаваемости.

Проект реконструкции предусматривает устройство навесного вентфасада, обновление фасадной подсветки, замену окон, витражей и навеса на главном входе. Также на светодиодные должны быть заменены вывески на кровле.

Завершить работы планируют в марте следующего года.