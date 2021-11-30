Онлайн-ритейлер Самокат начал работу в Курске

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Онлайн-ритейлер Самокат, входящий в экосистему Сбера, запустился в Курске. До конца 2021 года компания намерена вдвое увеличить число городов присутствия сервиса.

Курьеры-партнеры Самоката будут доставлять товары на велосипедах за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Первое время будут также задействованы курьеры на автомобилях. Такая оперативность возможна благодаря “дарксторам” или центрам формирования заказов, которые Самокат открывает в разных районах города. На момент запуска сервис разместил на территории Курска более 10 дарксторов для покрытия всего города. В общей сложности на территории России уже действует более 800 дарксторов, а курьеры-партнеры Самоката доставляют свыше 300.000 заказов ежедневно.

Игорь Рожков, директор по маркетингу онлайн-ритейлера Самокат:

«Наша цель – изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Мы стремимся к тому, чтобы любой человек мог получать необходимые товары с быстрой доставкой. Это, прежде всего, экономия времени, которое можно потратить на любимые занятия и общение с близкими».

Константин Долонин, управляющий Курским отделением ПАО Сбербанк:

«Сегодня Сбер – это больше чем просто банк, это – экосистема сервисов, которые помогают в повседневной жизни нашим клиентам. В рамках утвержденной ESG-стратегии мы предоставляем населению удобные продукты для решения актуальных задач. Теперь жителем Курска стал доступен еще один такой сервис – онлайн-ритейлер «Самокат». Оформить заказ в «Самокате» можно как в одноименном мобильном предложении, так и с помощью голосового ассистента в СберБанк Онлайн».

В ассортименте Самоката более 2500 товаров повседневного спроса: это продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. На витрине представлены товары от самых разных производителей, в том числе и продукты от популярных брендов Черноземья. Около трети ассортимента составляют товары собственной торговой марки Самоката. Это качественные и экологичные продукты, товары для дома и косметика.

Оформить и получить заказ жители Курска смогут с 8 утра до 23 часов вечера. Доставка всегда бесплатная, а минимальная сумма заказа составляет всего 100 рублей.