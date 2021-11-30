Курянин чуть не зарезал свою сестру из-за телефона

Трагедия едва не случилась из-за отказа разблокировать мобильный телефон Фото: Архив "КП"

Брат и сестра распивали спиртные напитки, когда девушка отказалась разблокировать мобильный телефон, которым хотел воспользоваться молодой человек. Между родственниками произошел конфликт, в результате чего мужчина взял кухонный нож, подошел к сидевшей на диване потерпевшей, схватил ее за шею и приставил лезвие к груди.

Девушка испугалась за свою жизнь, разблокировала телефон и передала его молодому человеку. Тот ретировался.

В Октябрьском районном суде сообщают, что курянка восприняла действия брата в свой адрес реально, так как понимала, что в любой момент он может нанести удар ножом.

На днях мировой суд вынес приговор курянину: ему назначили 200 часов обязательных работ. Решение не вступило в силу.