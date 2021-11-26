Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 8:06

Курянка выиграла суд у "Олимпийца" за травму ее малолетнего сына

Женщине удалось отсудить у детского оздоровительного лагеря компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мальчик получил травму во время занятий на брусьях

Мальчик получил травму во время занятий на брусьях

Фото: Архив "КП"

Сообщается, что, находясь в лагере «Олимпиец», при занятиях на брусьях в присутствии тренера-воспитателя девятилетний мальчик упал с турника и получил черепно-мозговую травму, а также закрытый перелом руки. Его мать просила взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Иск был подан не только к лагерю, но и к региональному комитету молодежной политики и туризма. Суд его частично удовлетворил.

В итоге с АСРДО «Олимпиец» была взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Однако в удовлетворении иска к комитету молодежной политики женщине было отказано.

Принятое решение вступило в законную силу.