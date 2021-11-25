В Курске сожгут чучело коронавируса

Организаторы описывают это событие как "рыцарский удар по осеннему унынию и ковиду" Фото: архив "КП"

В это воскресенье, 28 ноября, в Пикник-парке «Новая Боевка» состоится гротескный маскарадный фестиваль «Спутник Короля Артура». На мероприятии устроят средневековую реконструкцию, где будут проходить мастер-классы по стрельбе из лука, бои на мечах, а также находиться специальный средневековый лагерь.

Зрелищную программу гостям фестиваля покажет курский клуб исторического фехтования и ролевого моделирования «Рарог».

Кульминация праздника состоится в 15.00 – ею станет сожжение чучела коронавируса.