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Общество25 ноября 2021 9:40

В Курске сожгут чучело коронавируса

Событие произойдет 28 ноября в рамках фестиваля «Спутник Короля Артура»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Организаторы описывают это событие как "рыцарский удар по осеннему унынию и ковиду"

Организаторы описывают это событие как "рыцарский удар по осеннему унынию и ковиду"

Фото: архив "КП"

В это воскресенье, 28 ноября, в Пикник-парке «Новая Боевка» состоится гротескный маскарадный фестиваль «Спутник Короля Артура». На мероприятии устроят средневековую реконструкцию, где будут проходить мастер-классы по стрельбе из лука, бои на мечах, а также находиться специальный средневековый лагерь.

Зрелищную программу гостям фестиваля покажет курский клуб исторического фехтования и ролевого моделирования «Рарог».

Кульминация праздника состоится в 15.00 – ею станет сожжение чучела коронавируса.