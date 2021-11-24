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Общество24 ноября 2021 10:57

В Курске хотят снести старинные здания

Три аварийных дома с вековой и полувековой историей на грани исчезновения
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Планируют создать специальные проекты по ликвидации обветшавших строений

Планируют создать специальные проекты по ликвидации обветшавших строений

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Под снос идут следующие здания: два особняка 1917 года постройки по адресам: улица Володарского, 47 и улица Стрелецкая Набережная, 8, а также дом по адресу: улица Суворовская, 57, который был возведен в 1958 году.

Однако прежде чем снести постройки, планируется разработка трех проектов по ликвидации обветшавших строений, за которые администрация областного центра заплатит 742 тысячи рублей. Сам снос будет оплачиваться отдельно.