В Курске хотят снести старинные здания

Планируют создать специальные проекты по ликвидации обветшавших строений Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Под снос идут следующие здания: два особняка 1917 года постройки по адресам: улица Володарского, 47 и улица Стрелецкая Набережная, 8, а также дом по адресу: улица Суворовская, 57, который был возведен в 1958 году.

Однако прежде чем снести постройки, планируется разработка трех проектов по ликвидации обветшавших строений, за которые администрация областного центра заплатит 742 тысячи рублей. Сам снос будет оплачиваться отдельно.