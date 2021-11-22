В центре Курска горела квартира

Пожар произошел вечером в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 18:36 22 ноября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Красный Октябрь в Курске.

По данным МЧС пожарные были на месте ЧП в 18:40. Потушить огонь удалось через четыре минуты.

- В квартире огонь повредил вещи на площади один квадратный метр, закопчены стены и потолок, - рассказали в ведомстве.

Огонь тушили 25 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.