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Происшествия22 ноября 2021 16:19

В центре Курска горела квартира

Огонь тушили 25 человек и семь единиц техники
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел вечером в Курске

Пожар произошел вечером в Курске

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 18:36 22 ноября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Красный Октябрь в Курске.

По данным МЧС пожарные были на месте ЧП в 18:40. Потушить огонь удалось через четыре минуты.

- В квартире огонь повредил вещи на площади один квадратный метр, закопчены стены и потолок, - рассказали в ведомстве.

Огонь тушили 25 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.