Курянка пострадала во время пожара в частном доме

Всего с начала года в Курской области по причине короткого замыкания зарегистрированы более 320 пожаров Фото: из архива «КП»

За минувшие сутки в Курской области зарегистрированы два пожара в жилых домах. Из-за короткого замыкания электропроводки загорелся дом в Курском районе. Тушили пожар огнеборцы местной пожарной части и добровольная пожарная дружина Полевского сельского совета. В результате пострадала хозяйка дома. С ожогами она доставлена в больницу.

Неисправность дымохода отопительной печи привела к пожару в Конышевском районе. Огонь уничтожил кровлю жилого дома.

Всего с начала года в Курской области по причине короткого замыкания зарегистрированы более 320 пожаров, неисправность печного отопления стала причиной почти ста пожаров.

По прогнозам синоптиков в ближайшее время ожидается похолодание. А вместе с ним, как правило, происходит и рост пожаров в жилье.