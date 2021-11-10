Под Курском 79-летнего мужчину спасатели вызволили из квартиры

Огнеборцы помогли транспортировать курянина в больницу Фото: предоставлено пресс-службой

В службу спасения Льговского района поступило сообщение с просьбой о помощи. Соседи 79-летнего мужчины сообщили о том, что уже несколько дней не видят его.

По адресу выехали огнеборцы десятой пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Курской области, сотрудники полиции.

- Чтобы попасть в квартиру, расположенную на втором этаже многоквартирного дома, где проживает мужчина, мы развернули трехколенную лестницу, - рассказывает заместитель начальника пожарно-спасательной части Андрей Рыбкин, - аккуратно отогнули створку окна и пробрались в комнату, мужчина был жив, но без сознания лежал на полу.

На место прибыла скорая медицинская помощь. Огнеборцы помогли транспортировать курянина в автомобиль, он был доставлен в больницу.

По словам Андрея Рыбкина, сообщения с подобными просьбами о помощи приходят достаточно часто. Иногда случайно запираются дети, в других случаях ухудшается самочувствие у пожилых людей.