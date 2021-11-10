В Курске инвестор отказался финансировать строительство сквера русско-татарской дружбы

В мэрии сказали, что земля под проект выделена
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске на проспекте Дружбы планировалась обустроить сквер русско-татарской дружбы имени поэта Габдуллы Тукая. Был сформирован земельный участок площадью около 8 000 квадратов. Реализация проекта предполагалась за счет средств инвестора, но в настоящий момент он отказался, сообщили в мэрии.
Однако администрация города продолжает разрабатывать дизайн-проект.
Рядом с этим земельным участком сформированы еще два участка, которые не входят в территорию сквера.
На одном из них по просьбе жителей проспекта Дружбы и улицы Просторная предполагается разместить магазин и аптеку. Второй участок рассматривается, как возможная дополнительная парковка к проектируемому скверу.