В Курске инвестор отказался финансировать строительство сквера русско-татарской дружбы

В мэрии сказали, что земля под проект выделена Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на проспекте Дружбы планировалась обустроить сквер русско-татарской дружбы имени поэта Габдуллы Тукая. Был сформирован земельный участок площадью около 8 000 квадратов. Реализация проекта предполагалась за счет средств инвестора, но в настоящий момент он отказался, сообщили в мэрии.

Однако администрация города продолжает разрабатывать дизайн-проект.

Рядом с этим земельным участком сформированы еще два участка, которые не входят в территорию сквера.

На одном из них по просьбе жителей проспекта Дружбы и улицы Просторная предполагается разместить магазин и аптеку. Второй участок рассматривается, как возможная дополнительная парковка к проектируемому скверу.