В Курске восстановили освещение на территории БСМП

Восстановительные работы прошли также на улице Красной Армии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске привели в порядок уличное освещение в частном секторе по Десятому Степному и Второму Ольховскому переулкам, а также на улицах Вокзальной, Щепкина, 1-ой Офицерской, Пушкарной, Прилужной, по 1-му Пушкарному и Ново-Ахтырскому переулкам.

Электрики восстановили освещение и около многоквартирных домов на улицах Карла Маркса, Гагарина, Институтской, Белгородской, Конорева, сообщили в мэрии Курска.

Появилось освещение и вдоль проезжей части на улицах Народной, Станционной, Карла Маркса, Парковой, Обоянской, Красной Армии, а также на 2-м Весеннем проезде.

Помимо этого, в октябре выполнен комплекс мероприятий по восстановлению наружного освещения на территории больницы скорой медицинской помощи, расположенной на улице Пирогова.