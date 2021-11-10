В центре Курска перекроют дороги

Перекроют Можаевскую на участке от улицы Горького до улицы Ленина Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с запланированными работами по обустройству недостающих парковочных мест и сноса аварийных деревьев вблизи Курской городской больницы № 1 имени Н.С. Короткова, с 7.00 11 ноября до 20.00 15 ноября будет закрыто движение транспорта по улице Садовой на участке от улицы Димитрова до улицы Семеновской.

Кроме того, в связи с проведением работ по замене участков тепловой сети до 21.00 19 ноября прекращено движение транспорта по улице Можаевской на участке от улицы Горького до улицы Ленина и по улице Золотой на участке от улицы Ленина до улицы Радищева.