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Общество10 ноября 2021 15:23

В центре Курска перекроют дороги

Ограничения будут действовать на улицах Садовой, Золотой и Можаевской
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Перекроют Можаевскую на участке от улицы Горького до улицы Ленина

Перекроют Можаевскую на участке от улицы Горького до улицы Ленина

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с запланированными работами по обустройству недостающих парковочных мест и сноса аварийных деревьев вблизи Курской городской больницы № 1 имени Н.С. Короткова, с 7.00 11 ноября до 20.00 15 ноября будет закрыто движение транспорта по улице Садовой на участке от улицы Димитрова до улицы Семеновской.

Кроме того, в связи с проведением работ по замене участков тепловой сети до 21.00 19 ноября прекращено движение транспорта по улице Можаевской на участке от улицы Горького до улицы Ленина и по улице Золотой на участке от улицы Ленина до улицы Радищева.