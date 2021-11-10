Избран представитель от Курской области в Общественной палате РФ

Александр Терновцов - председатель Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Общенациональный правозащитный союз «Человек и закон» Фото: Светлана ВОЛКОВА

Избран представитель от Курской области в Общественной палате Российской Федерации. Им стал Александр Терновцов – заместитель председателя Общественной палаты Курской области по экспертно-аналитическому блоку.

Александр Терновцов является председателем Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Общенациональный правозащитный союз «Человек и закон», председателем Общественного совета при Прокуратуре Курской области, директором Ассоциации «Центр правовой поддержки и развития бизнеса», заместителем председателя Общественного совета при Администрации Курской области, членом Общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации, Совета Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Курской области, Общественно-консультативного совета при Управлении ФАС по Курской области.

Возглавляемая им общественная организация не раз становилась победителем конкурсов Фонда президентских грантов и лауреатом разного уровня состязаний.