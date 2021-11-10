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Здоровье10 ноября 2021 12:06

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2085 курян

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Ситуация с ковид в регионе остается напряженной

Ситуация с ковид в регионе остается напряженной

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2085 человек, на ИВЛ – 178 (13 – инвазивная, 165 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 10 ноября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 69 719 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 347 - за последние сутки.

По оперативным данным федерального оперштаба с начала пандемии от ковид в регионе скончались 1676 человек. В том числе за последние сутки - мужчина 82 лет; женщины – 58, 63, 67, 72, 74, 82, 86 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.