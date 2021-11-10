По данным оперштаба на 10 ноября, в Курской области заразились коронавирусом еще 347 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 240, Железногорск - 27, Льгов - 18, Хомутовский - 17, Солнцевский - 11, Глушковский - семь, Льговский район и Фатеж - по шесть, Фатежский район - пять, Дмитриев и Курский район - по три, Дмитриевский - два, Золотухинский и Железногорский районы - по одному.

Всего в регионе зарегистрировали 69 719 подтвержденных случая заболевания ковидом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2085 человек, на ИВЛ – 178 (13 – инвазивная, 165 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 1676 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 520 518 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 461 003.