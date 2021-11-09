Курянка перевела мошенникам 80 тысяч рублей за "обучение"

Полиция разыскивает преступников Фото: Из архива КП.

Курянка нашла на популярном рекламном сайте услуги обучения дополнительной профессии в сфере красоты. Занятия должен был проводить специалист с внушительным стажем, а после гарантировалось трудоустройство и привлечение клиентов.

Девушку устроили условия, она просмотрела работы, выставленные в объявлении, и откликнулась на предложение. За бронирование места на обучении требовалась оплата. Девушка перевела 80 тысяч рублей и ждала последующих указаний.

Но в дальнейшем на связь с ней так никто не вышел, а объявление с сайта удалили. В тот же день курянка обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В дальнейшем выяснилось, что объявление было полностью скопировано у специалиста в другом регионе и не имело к нему никакого отношения.

Полиция напоминает, что к любым предложениям товаров и услуг на рекламных сайтах необходимо относиться настороженно. Никогда нельзя быть уверенным, что за объявлением не скрывается мошенник, который создал поддельное предложение с целью хищения денег. Чтобы обезопасить себя от подобных финансовых потерь, необходимо выбирать товары, которые Вы лично можете увидеть.