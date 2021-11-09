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Спорт9 ноября 2021 19:42

Курская школа фехтования вышла в финал Национальной спортивной премии 2021

Также за награду борются североосетинская СШОР по вольной борьбе им. С.П. Андиева и СШОР по боксу города Одинцово
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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У курян есть шанс на победу

У курян есть шанс на победу

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По итогам народного онлайн-голосования за лауреатов Национальной спортивной премии определены тройки претендентов на победу в каждой из 18 категорий.

Курская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию вышла в финал конкурса в номинации «Надежда России. Спортивная школа года».

Вместе с курской спортшколой за награду борются североосетинская СШОР по вольной борьбе им. С.П. Андиева и СШОР по боксу города Одинцово.

Национальная спортивная премия - одна из главных наград в области спорта в России. Выбор лауреатов проходит в три этапа. На первом были проведены конкурсы, по итогам которых в каждой номинации определили шесть номинантов. Вторым этапом стало народное голосование.

На третьем этапе подведет итоги и определит лауреатов экспертный совет. В его состав входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры. Церемония награждения состоится 8 декабря.