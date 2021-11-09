Под Курском благоустраивают экодеревню

В Курской области появится еще одно место отдыха
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Уже завершены работы по очистке пруда, санитарной вырубке деревьев и укреплению береговой зоны. Сейчас подрядчики занимаются благоустройством прогулочной пешеходной зоны.
Предполагается, что здесь появится туристический кластер. На его территории возведут этнодеревню и храм, к строительству которого приступили летом. Комплекс расположится рядом с объектом культурного наследия – водяной мельницей.
Деревня будет включать примерно 25 строений, в частности дом кузнеца, лавку травника, академическое подворье, купеческий двор.