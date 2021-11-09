Под Курском благоустраивают экодеревню

В Курской области появится еще одно место отдыха Фото: Светлана ВОЛКОВА

Уже завершены работы по очистке пруда, санитарной вырубке деревьев и укреплению береговой зоны. Сейчас подрядчики занимаются благоустройством прогулочной пешеходной зоны.

Предполагается, что здесь появится туристический кластер. На его территории возведут этнодеревню и храм, к строительству которого приступили летом. Комплекс расположится рядом с объектом культурного наследия – водяной мельницей.

Деревня будет включать примерно 25 строений, в частности дом кузнеца, лавку травника, академическое подворье, купеческий двор.