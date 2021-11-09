Курянка открыла музей во дворе своего дома

Некоторые вещи сохраняют особый колорит Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пенсионерка Галина Яковлевна Костылева, жительница села Никольского Горшеченского района, пять лет назад разместила у себя во дворе краеведческий уголок. Вход бесплатный, экскурсия тоже.

Экспозиция начинается уже при входе во двор. В коллекцию вошли предметы быта, которыми пользовались еще наши дедушки и бабушки: самовар, керосиновые лампы, чугунные утюги, часы, различные орудия труда и другие атрибуты крестьянской жизни.

- Эти и многие другие вещи мой зять Михаил обнаружил на чердаке во время ремонта дома. Выбрасывать на свалку их жалко, все-таки это наша история, вот он и решил все это добро выставить во дворе, а я не стала возражать, - говорит Галина Яковлевна.

Потом коллекцию дополнили посуда, котелки, часы, предметы, отражающие военную историю, а также коллекция красочных бутылок. В отличие от других музеев здесь разрешают брать экспонаты в руки и фотографироваться в свое удовольствие.

Новым гостям хозяйка только рада.