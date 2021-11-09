В Курске 16-летних парня и девушку подозревают в покушении на сбыт наркотиков

Возбуждено уголовное дело Фото: предоставлено пресс-службой

СК завел уголовное дело против 20-летнего местного жителя, 16-летней девушки и 16-летнего подростка, подозреваемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

По версии следствия днем 25 сентября 20-летнего подозреваемого вблизи дома по улице 1-я Вишневая Курска нашли и изъяли 45 свертков с наркотиком массой более 27 грамм. Эти наркотики предназначались для «тайников-закладок», считают в СК.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в ведомстве.