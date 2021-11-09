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Происшествия9 ноября 2021 17:38

На курянку завели дело за избиения пасынка

Следствие ведет СК
Ольга ДАНИЛОВА
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Женщина била ребенка постоянно, считают в СК

Женщина била ребенка постоянно, считают в СК

Фото: предоставлено пресс-службой

СК завел уголовное дело против 42-летней жительницы Фатежского района. Ее подозревают по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении несовершеннолетнего).

По версии следствия с января по сентябрь 2021 года женщина постоянно избивала своего пасынка, понимая, что он в силу возраста не может дать отпор.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.