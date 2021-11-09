Идет прием заявок на лучший проект мемориального комплекса «Курская битва»

Открыть памятное место планируют летом 2023 года – в год 80-летия победы в Курской битве Фото: Из архива КП.

Продолжается прием заявок на лучший проект мемориального комплекса «Курская битва». Победителя выберут по итогам международного конкурса. Прием заявок начался 30 сентября и продолжится до 18:00 12 января следующего года. Результаты обнародуют 15 февраля после подведения итогов конкурсной комиссией.

Все проекты пройдут экспертизу в Творческом совете Российского военно-исторического общества, а также будут рассмотрены Российской академией художеств.

Чтобы прописать точные детали и вписать сам мемориал в ландшафт, проведут второй конкурс – архитектурный, в рамках которого рассмотрят детальные проекты инфраструктуры и благоустройства территории.

Мемориальный комплекс планируют разместить в районе железнодорожной станции Поныри – на том поле, где были остановлены немецкие танки. Открыть памятное место планируют летом 2023 года – в год 80-летия победы в Курской битве