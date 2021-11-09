Под Курском школьники собрали 140 кило семян дуба

Почти треть лесов Курской области – искусственные насаждения Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Щигровском лесничестве в рамках кампании «Сохраним лес» прошла акция по сбору желудей.

Сотрудники областного комитета природных ресурсов вместе с воспитанниками школьного лесничества Леженской средней школы Тимского района собрали более 140 кило семян дуба черешчатого.

Почти треть лесов Курской области – искусственные насаждения. При этом значительную площадь занимает низкопродуктивный порослевой дуб.

- Перед лесоводами Курской области стоит задача по замене таких насаждений на высокопродуктивные – семенного происхождения. На сегодняшний день уже заготовлено 11 тонн семян дуба. После проверки качества они будут высеяны в лесных питомниках региона, - рассказал председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков.

Комитет природных ресурсов Курской области приглашает всех желающих принять участие в сборе желудей и внести свой вклад в приумножение лесов Соловьиного края. Собранные семена можно сдать в ближайшее лесничество или предприятие лесного хозяйства. Уточнить их адреса и контакты можно по телефону: 53-79-88.