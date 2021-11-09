Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Деловой Курск9 ноября 2021 15:04

В Курске отремонтируют фасад аэропорта

Работы продлятся до марта 2022 года
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Аэропорт будет работать в обычном режиме

Аэропорт будет работать в обычном режиме

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске приступили к ремонту фасада здания аэропорта. Всего отремонтируют более тысячи квадратных метров стен аэровокзала. Работы продлятся до марта 2022 года.

В ходе капитального ремонта планируется выполнить устройство навесного вентилируемого фасада, замену окон и витражей. Проведут также реконструкцию навеса главного входа, заменят на световые вывески на кровле здания, обновят фасадное освещение.

Как рассказали в комитете транспорта и автодорог области, аэровокзальный комплекс Курского аэропорта имени Гуревича будет работать в обычном режиме.