В Курске отремонтируют фасад аэропорта

Аэропорт будет работать в обычном режиме Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске приступили к ремонту фасада здания аэропорта. Всего отремонтируют более тысячи квадратных метров стен аэровокзала. Работы продлятся до марта 2022 года.

В ходе капитального ремонта планируется выполнить устройство навесного вентилируемого фасада, замену окон и витражей. Проведут также реконструкцию навеса главного входа, заменят на световые вывески на кровле здания, обновят фасадное освещение.

Как рассказали в комитете транспорта и автодорог области, аэровокзальный комплекс Курского аэропорта имени Гуревича будет работать в обычном режиме.