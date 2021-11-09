В Курске "черные копатели" оставили без воды 200 многоэтажек

Подача воды восстановлена Фото: Светлана ВОЛКОВА

Порыв в Железнодорожном округе Курска, оставивший без горячего водоснабжения более 200 многоквартирных домов и 55 тысяч жителей, произошел 7 ноября по вине так называемых "черных копателей", рассказали в обладминистрации:

- В ходе проверки по факту незаконного разрытия полиция установила обстоятельства повреждения трубопровода, а также заказчиков несанкционированных работ. В ближайшие дни будет подсчитан ущерб, нанесенный «Курсководоканалу», после чего подано соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Последствия аварии на водоводе устранены. Коммунальные услуги жителям завокзальной части Курска предоставляются в полном объеме. Накануне аварийные бригады «Курскводоканала» завершили ремонт поврежденного трубопровода, подающего холодную воду на котельную ТГК. После наполнения системы подача горячей воды и теплоснабжение были восстановлены.