С 15 ноября курские школы переходят на очный формат обучения

Школьники снова сядут за парты Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 ноября на заседании оперативного штаба по коронавирусу принято решение об очном формате обучения для школьников с 15 ноября.

С инициативой вывода с дистанционки выступил главный санитарный врач региона Олег Климушин. Вузы и ссузы смогут решать самостоятельно вопрос о дальнейшем формате занятий.

Решение о выводе в школы учеников также было принято с учетом возмущения родителей в частности младшеклассников дистанционным форматом обучения.

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид.