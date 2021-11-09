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Здоровье9 ноября 2021 14:20

С 15 ноября курские школы переходят на очный формат обучения

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Школьники снова сядут за парты

Школьники снова сядут за парты

Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 ноября на заседании оперативного штаба по коронавирусу принято решение об очном формате обучения для школьников с 15 ноября.

С инициативой вывода с дистанционки выступил главный санитарный врач региона Олег Климушин. Вузы и ссузы смогут решать самостоятельно вопрос о дальнейшем формате занятий.

Решение о выводе в школы учеников также было принято с учетом возмущения родителей в частности младшеклассников дистанционным форматом обучения.

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид.