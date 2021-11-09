Под Курском горел дом

Звонок в МЧС поступил около восьми часов утра
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В 07:55 9 ноября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в деревне Барышниково Курского района.
На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №32 Курского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей.
По прибытии в 08:12 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 08:16, ликвидировано в 08:14, рассказали в МЧС.
В результате пожара в жилом доме общей площадью 60 квадратных метров повреждены огнем ванная комната и кухня. Без пострадавших.