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Общество8 ноября 2021 20:17

В Курске установили детскую площадку из Тулы

Она расположена в сквере на улице Комарова
Ольга ДАНИЛОВА
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Площадка расположена на КЗТЗ

Площадка расположена на КЗТЗ

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В сквере на улице Комарова завершаются работы по установке второй детской площадки из двух, подаренных губернатором Тульской области.

В отличие от первой, которая установлена на улице Белгородская, эта детская площадка будет иметь твердое покрытие. Строители установили игровые формы и приступили к укладке резинового покрытия. Кроме этого на площадке поставят лавочки, урны и ограждение вдоль дороги, рассказали в мэрии.

Напомним, что такой подарок областному центру сделал губернатор Тульской области Алексей Дюмин ко Дню города.