В Курске установили детскую площадку из Тулы

Площадка расположена на КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В сквере на улице Комарова завершаются работы по установке второй детской площадки из двух, подаренных губернатором Тульской области.

В отличие от первой, которая установлена на улице Белгородская, эта детская площадка будет иметь твердое покрытие. Строители установили игровые формы и приступили к укладке резинового покрытия. Кроме этого на площадке поставят лавочки, урны и ограждение вдоль дороги, рассказали в мэрии.

Напомним, что такой подарок областному центру сделал губернатор Тульской области Алексей Дюмин ко Дню города.