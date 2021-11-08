До конца года в Курской области намерены создать коллективный иммунитет к ковид

До конца года в регионе планируют привить от ковид необходимое число пациентов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как уже сообщала КП, в Курской области до 12 ноября установлены нерабочие дни, они начались с 25 октября. За это время в системе здравоохранения отмечают наступление стабилизации ситуации с коронавирусом, снижение количества обращений в поликлиники и службу скорой помощи.

Так, с 25 по 31 октября количество вызовов бригады скорой помощи по области составляло 10 147, по городу Курску – 5 634. С 1 по 7 ноября вызовов было 9 649 и 5 278 соответственно. Даже такое снижение позволило сократить время ожидания оказания экстренной помощи с 39 до 34 минут, отметили в обадминистрации.

Уменьшилось и количество госпитализаций. С 25 по 31 октября в стационары направлено 3 975 пациентов, с 1 по 7 ноября – 2 293 человека.

- Ситуация с заболеваемостью у нас в регионе стабилизировалась, хоть и, конечно, на высоких цифрах. На прошедшей неделе в четыре раза уменьшилось количество обращений в детские поликлиники, в два с половиной раза – во взрослые. Врачи получили шанс немного выдохнуть. Нужно продолжать прививать ежедневно не менее четырех тысяч курян, тогда до конца года сможем создать коллективный иммунитет к коронавирусу, – рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.