Юных курских музыкантов приглашают принять участие в конкурсе

Возраст участников – от семи до 18 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фонд Оксаны Федоровой запускает онлайн-конкурс для юных музыкантов.

Чтобы стать участником конкурса и продемонстрировать свое мастерство на всероссийском уровне нужно:

Записать видео с исполнением произведений Чайковского, Мусоргского, Прокофьева, Рахманинова и Свиридова.

Записи участников должны быть сделаны не ранее 1 сентября 2021 года и находиться в свободном доступе.

Заявки можно отправить с 1 по 25 ноября 2021 на официальном сайте проекта по ссылке https://clck.ru/YgK23

Возраст участников – от семи до 18 лет.

Победители конкурса будут объявлены 1 декабря 2021 года. Они получат дипломы и подарки.

Также все желающие могут принять участие в онлайн-викторине на сайте проекта и проверить свои знания в музыкальной истории Москвы, Пскова, Курска и Твери.