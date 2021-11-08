Курского боксера госпитализировали в Грозном

Спортсмена планируют перевести в республиканскую больницу Фото: Из архива КП.

Курский боксер Вячеслав Барсуков, госпитализированный в Грозном, проходит обследование, сообщили в администрации региона. Решается вопрос о его переводе в Республиканскую клиническую больницу.

Вячеслав Барсуков почувствовал себя плохо после завтрака в гостинице. По словам самого спортсмена, температура достигала 41 градуса.

Вячеслав Барсуков – мастер спорта России по боксу, многократный призер всероссийских и международных соревнований. Является профессиональным бойцом, в активе которого семь побед в семи встречах. В Грозный приехал для участия в восьмираундовом поединке в среднем весе в VII международном турнире по профессиональному боксу «Время Легенд».

На совещании в администрации региона прозвучала информация, что проблему со здоровьем у спортсмена могли возникнуть в процессе подготовке к соревнованиям и так называемой "сгонки веса".