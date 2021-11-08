В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 132 курянина

В регионе действуют пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 132 человека, на ИВЛ – 181 (14 – инвазивная, 167 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8 ноября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 69 028 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 348 - за последние сутки.

С начала пандемии в регионе скончались 1 662 человека. В том числе за последние сутки - мужчины 63, 70 лет; женщины – 65, 76 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.