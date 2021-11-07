В Курске на Черняховского горела квартира

7 ноября в 16.17 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире по адресу: Курск, улица Черняховского.

На место происшествия были направлены пожарные 6 ПСЧ г. Курска, сотрудники полиции, работники скорой помощи, работники электрических сетей, газовая служба.

По прибытии в 16:20 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 16:32, ликвидировано в 16:37.

Огонь повредил мягкую мебель на площади два квадратных метра. Спасены два человека, сообщили в МЧС.