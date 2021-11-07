Пять жителей Курской области с подтвержденным коронавирусом скончались

В Курской области за сутки скончались еще пять человек с подтвержденным коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 7 ноября, умерли мужчины – 62, 64, 69 лет; женщины – 59, 90 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Общее количество летальных исходов увеличилось до 1 658.

За минувший день в Курской области выявили ковид еще у 351 человека. Всего в регионе зарегистрировали 68 680 подтвержденных случаев коронавируса. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 106 курян, на ИВЛ – 189 (16 – инвазивная, 173 – неинвазивная). Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 509 621 житель области, из них вторым полностью завершили иммунизацию - 452 717.