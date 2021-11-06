В Курске завели уголовное дело против 16-летнего "закладчика"

Курянам грозит большой срок Фото: Из архива КП.

СК завел уголовное дело против 26-летнего местного жителя и 16-летнего подростка. Их подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

1 октября после восьми вечера в ходе досмотра несовершеннолетнего на улице 1-я Агрегатная Курска, полиция изъяла у него 60 свертков с наркотиками массой 53,01 грамм.

- Наркотики подозреваемые намеревались незаконно сбыть через «тайники-закладки» в Курске, - пояснили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.