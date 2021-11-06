Суд дважды оштрафовал курянку за жестокое обращение с пятилетней дочерью

Моральный вред ребенку суд оценил в 25 тысяч рублей Фото: Из архива КП.

Прокурор Сеймского округа Курска направил в суд иск в интересах пятилетнего ребенка о взыскании компенсации морального вреда.

Ранее мать несовершеннолетней девочки по приговору суда признана виновной по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением). Ее оштрафовали на десять тысяч рублей.

- Ребенок испытал физические и нравственные страдания от действий собственной матери, которая обязана защищать своих детей, - пояснили в ведомстве.

Суд взыскал с женщины на этот раз 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного девочке.

Женщина лишена родительских прав, с нее взысканы алименты на содержание дочери. Ребенок воспитывается в приемной семье.