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Происшествия6 ноября 2021 20:05

В Курске юрист отдала мошенникам почти три с половиной миллиона рублей

Женщина поверила, что помогает спецслужбам
Ольга ДАНИЛОВА
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Женщина оформила кредиты, чтобы перечислять деньги на подставные счета

Женщина оформила кредиты, чтобы перечислять деньги на подставные счета

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В полиции 37-летняя потерпевшая рассказала, что работает начальником юридического отдела, чем удивила даже опытных оперативников. Женщине не помогли знания в области юриспруденции, чтобы распознать, что с ней на связь вышли преступники. Началось все со звонков «работников банка», а закончилось разговором с человеком, представившимся сотрудником ФСБ. Ему удалось убедить курянку в том, что она помогает обезвредить банду хакеров, похищающих деньги со счетов. Чтобы помочь "расследованию", нужно было брать кредиты и выводить деньги на «безопасные счета». Так по цифровому следу вымышленных преступников собирались вывести на чистую воду.

Женщина старательно выполняла все указания аферистов. В нескольких банках она оформила займы и все деньги через несколько терминалов отправила на счета, что ей продиктовали. Телефонный собеседник обещал возврат средств по окончании спецоперации и награду за помощь. Вместо этого у курянки образовались гигантские долги перед банками.

Полицией установлено, что преступники, похитившие почти три с половиной миллиона рублей, могли действовать из столичного региона. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, настоящие правоохранители рекомендуют сразу прекращать телефонный разговор, как только речь заходит о деньгах, переводах или транзакциях. Спецслужбы и полиция не привлекают граждан к расследованиям по телефону.