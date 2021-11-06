Курянка перевела мошенникам 800 тысяч рублей за "таблетки для похудения"

Преступники каждый раз находили новые поводы для дополнительного перевода денег Фото: Из архива КП.

Летом женщина нашла в Интернете рекламу препарата по снижению веса и связалась с представителями фирмы. Те обещали выслать товар для курсового приема, но сначала требовали оплатить сумму за покупку, а также доставку. Затем преступники каждый раз находили новые поводы для дополнительного перевода денег.

А потом стали угрожать, что если она откажется вновь переводить им деньги, то не получит ни заказанный товар, ни уже вложенные средства.

Для очередных переводов курянка оформила кредит. За несколько месяцев в общей сложности она перевела неизвестным людям больше 800 тысяч рублей, так и не получив заказанные таблетки. За все это время о происходящем и желании купить чудодейственные средства из интернета она не рассказывала никому из близких.

Спустя пару месяцев родственница женщины случайно увидела сообщения о переводе средств посторонним и обратилась в полицию.

По факту мошенничества, совершенного с использованием электронных средств платежа, возбуждено уголовное дело.

Полиция ищет преступников и призывает граждан бдительно относиться к совершению любых Интернет-покупок. Выбирать следует товары, которые Вы можете увидеть лично, только после этого переводить деньги.