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Происшествия6 ноября 2021 18:48

Курянка перевела мошенникам 800 тысяч рублей за "таблетки для похудения"

Чтобы расплатиться, она взяла кредит
Ольга ДАНИЛОВА
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Преступники каждый раз находили новые поводы для дополнительного перевода денег

Преступники каждый раз находили новые поводы для дополнительного перевода денег

Фото: Из архива КП.

Летом женщина нашла в Интернете рекламу препарата по снижению веса и связалась с представителями фирмы. Те обещали выслать товар для курсового приема, но сначала требовали оплатить сумму за покупку, а также доставку. Затем преступники каждый раз находили новые поводы для дополнительного перевода денег.

А потом стали угрожать, что если она откажется вновь переводить им деньги, то не получит ни заказанный товар, ни уже вложенные средства.

Для очередных переводов курянка оформила кредит. За несколько месяцев в общей сложности она перевела неизвестным людям больше 800 тысяч рублей, так и не получив заказанные таблетки. За все это время о происходящем и желании купить чудодейственные средства из интернета она не рассказывала никому из близких.

Спустя пару месяцев родственница женщины случайно увидела сообщения о переводе средств посторонним и обратилась в полицию.

По факту мошенничества, совершенного с использованием электронных средств платежа, возбуждено уголовное дело.

Полиция ищет преступников и призывает граждан бдительно относиться к совершению любых Интернет-покупок. Выбирать следует товары, которые Вы можете увидеть лично, только после этого переводить деньги.