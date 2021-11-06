Пропавшую под Курском девушку нашли благодаря соцсетям

Пропавшую нашли недалеко от дома Фото: Из архива КП.

Девушка-подросток ушла из дома в Тимском районе. Об этом вечером сообщила в полицию ее мать. Незамедлительно были начаты поисковые мероприятия, в том числе прочесывание местности и опрос граждан, рассказали в полиции.

На розыск были ориентированы волонтеры и общественность.

- После публикации информации о розыске в социальных сетях в полицию стали поступать сообщения от граждан, которые видели похожую под описание девушку, - рассказали в УМВД региона. - Так, днем следующего днем глава одного из муниципальных образований Тимского района заметил девушка-подростка на улице и сообщил об этом в полицию.

Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полиция благодарит всех, кто оказывает помощь в поиске без вести пропавших.

Ежедневно в полицию обращаются граждане с заявлениями о пропаже родственников и знакомых. Чем раньше сделано такое сообщение, тем скорей будут начаты поисковые мероприятия. Полиция рекомендуют в случае пропажи граждан незамедлительно и своевременно сообщить об этом по телефону 02, с мобильного 102.