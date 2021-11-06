По Курску пройдет экотакси

Приносить можно макулатуру, алюминиевые и жестяные банки, бутылочный и твердый бытовой пластик, бутылки из-под бытовой химии, стаканчики, контейнеры, стекло Фото: Светлана ВОЛКОВА

7 ноября по Курску проедет Экотакси. Сдать на переработку можно будет: макулатуру, алюминиевые и жестяные банки, бутылочный и твердый бытовой пластик, бутылки из-под бытовой химии, стаканчики, контейнеры, стекло.

Организаторы просят приносить только чистое, рассортированные по разным пакетам вторсырье.

Расписание:

10:00 – 10:20 – у входа в кинотеатр «Ассоль» (ул. Малышева, 2/23А)

10:30 – 10:50 – пр-т Вячеслава Клыкова, 62 (парковка у детской площадки)

11:00 – 11:20 – парковка ТЦ «Бумеранг» (ул. Студенческая, 20А)

11:40 – 12:00 – переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)

12:10 – 12:30 – ул. Челюскинцев, 25

12:50 – 13:10 – 1-я Вишневая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии.