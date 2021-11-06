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Политика6 ноября 2021 16:17

В Курске подолжается набор в мобилизационный резерв Вооруженных сил РФ

Предусмотрены ежемесячные денежные выплаты помимо заработной платы на основном месте работы
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Продолжительность сборов для участников резерва составляет 30 дней в год

Продолжительность сборов для участников резерва составляет 30 дней в год

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Отслужившие и пребывающие в запасе Вооруженных сил РФ куряне могут заключить контракт о приеме в мобилизационный резерв.

Как рассказал военный комиссар по Железнодорожному округу областного центра и Курского района Коба Минашвили, продолжительность сборов для участников резерва составляет 30 дней в год, а тренировочных занятий – трое суток в месяц.

- В нашем военном комиссариате сейчас сборы будут проходить девять человек. Для них предусмотрены ежемесячные денежные выплаты помимо заработной платы на основном месте работы. За три дня они получат от пяти до 12 тысяч рублей, в зависимости от воинского звания, - отметил он.