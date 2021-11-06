В Курске подолжается набор в мобилизационный резерв Вооруженных сил РФ

Продолжительность сборов для участников резерва составляет 30 дней в год Фото: Светлана ВОЛКОВА

Отслужившие и пребывающие в запасе Вооруженных сил РФ куряне могут заключить контракт о приеме в мобилизационный резерв.

Как рассказал военный комиссар по Железнодорожному округу областного центра и Курского района Коба Минашвили, продолжительность сборов для участников резерва составляет 30 дней в год, а тренировочных занятий – трое суток в месяц.

- В нашем военном комиссариате сейчас сборы будут проходить девять человек. Для них предусмотрены ежемесячные денежные выплаты помимо заработной платы на основном месте работы. За три дня они получат от пяти до 12 тысяч рублей, в зависимости от воинского звания, - отметил он.