Под Курском иномарка сгорела в гараже

Пожар тушили 16 человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В пятом часу утра 6 ноября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в кирпичной надворной постройке (сарай и гараж) под общей кровлей в поселке Прямицино на улице Октябрьская Октябрьского района Курской области.

На место происшествия выезжали пожарные 36 ПЧ Октябрьского района, сотрудники полиции, работники электросетей, медики скорой помощи.

По прибытии в 04:22 они приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 04:26, ликвидирован в 04:29, сообщили в МЧС.

В результате пожара в кирпичной надворной постройке (сарай и гараж) под общей кровлей размером огнем уничтожена кровля здания по всему периметру, легковой автомобиль «Kia Rio».

Ущерб и причина пожара устанавливаются.