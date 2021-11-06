В Курской области уровень вакцинации от ковид превысил 71% от необходимого

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

По последним данным первым компонентом вакцины в регионе привит 507 651 человек. Это составляет 71,3% от запланированного к вакцинации в Курской области количества. Два компонента прививки получили 450 997 курян.

Продолжаются поставки в регион вакцин от коронавируса. Поступила очередная партия «Спутника V» в размере 9 900 доз. Вакцина распределяется между прививочными пунктами. Всего с начала массовой вакцинации Курская область получила 660 001 комплект, из них 509 167 «Спутника V», 128 804 «Спутника Лайт», 16 800 «ЭпиВакКороны», 5 230 «КовиВака».